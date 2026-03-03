محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم

- المحافظ يصرف مكافأة مالية للأطقم الطبية وكراتين غذائية لعمال النظافة

تفقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم، اليوم، خلال زيارة مفاجئة بعد منتصف الليل، للاطمئنان على مستوى الأداء وانتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والمعمل وقسم الأشعة والاستقبال وعددًا من الأقسام الداخلية، للتأكد من توافر الإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة. كما أجرى حوارًا مباشرًا مع عدد من المرضى لاستطلاع آرائهم حول مستوى الخدمة منذ دخولهم المستشفى، ومدى سرعة الاستجابة والتعامل الفوري من جانب الأطقم الطبية.

وأشاد محافظ المنوفية بانضباط الفرق الطبية وانتظام العمل ومستوى النظافة العامة بالمستشفى، موجّهًا بصرف مكافأة مالية تقديرًا لجهودهم في تقديم خدمة طبية لائقة. كما استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين ووجّه بالتعامل الفوري معها، وأمر بتوزيع كراتين مواد غذائية على عمال النظافة دعمًا لهم وتحفيزًا على مواصلة الأداء المتميز.

وفي ختام جولته، تفقد المحافظ ممشى مدخل شبين الكوم الجديد لمتابعة مستوى الخدمات وانتظام العمل، مؤكدًا استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط الدولة في تطوير القطاعات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.