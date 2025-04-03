المستشار الألماني: سياسة الرسوم الأمريكية تعتبر هجوما على نظام التجارة العالمي

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وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، سياسة الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها "هجوم" على نظام التجارة العالمي.

وقال شولتس، بعد لقاء ملك الأردن عبدالله الثاني في برلين: "الاقتصاد العالمي بأكمله سيعاني من هذه القرارات التي لم يتم دراستها بصورة جيدة - الشركات والمستهلكون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات شولتس، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، على أن ترتفع النسبة لبعض الدول، ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20%.

وأضاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي مازال مستعدا للتفاوض مع واشنطن لتجنب الرسوم.

وقال: "نحن نركز على التعاون وليس المواجهة".

وأضاف أنه في حال دخلت الرسوم حيز التنفيذ، "سوف تتحرك أوروبا بصورة متحدة وقوية وملائمة إزاء القرار الأمريكي".