المستشار الألماني: سياسة الرسوم الأمريكية تعتبر هجوما على نظام التجارة العالمي

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، سياسة الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها "هجوم" على نظام التجارة العالمي.
وقال شولتس، بعد لقاء ملك الأردن عبدالله الثاني في برلين: "الاقتصاد العالمي بأكمله سيعاني من هذه القرارات التي لم يتم دراستها بصورة جيدة - الشركات والمستهلكون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة".
وتأتي تصريحات شولتس، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، على أن ترتفع النسبة لبعض الدول، ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20%.
وأضاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي مازال مستعدا للتفاوض مع واشنطن لتجنب الرسوم.
وقال: "نحن نركز على التعاون وليس المواجهة".
وأضاف أنه في حال دخلت الرسوم حيز التنفيذ، "سوف تتحرك أوروبا بصورة متحدة وقوية وملائمة إزاء القرار الأمريكي".