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رسميا.. سيراميكا يعلن رحيل هيثم شعبان عن تدريب الفريق

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 7:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 7:23 م

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل المدير الفني للفريق هيثم شعبان، بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأكد النادي في بيانه الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي قررت إنهاء عقد هيثم شعبان وفقا للاتفاق المسبق بينهما.

وجاء بيان النادي عن رحيل هيثم شعبان كالتالي: «تعلن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إنهاء عقد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول بالتراضي، وفقا للاتفاق المسبق بين الطرفين، بعد اعتذار المدير الفني عن عدم الاستمرار في منصبه، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش».

ووجهت إدارة النادي الشكر لهيثم شعبان ولطاقمه المساعد، ومتمنياً التوفيق لهم في المستقبل.


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