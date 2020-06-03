 فرع وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بالحدود الشمالية يحدد 242 مسجدا لصلاة الجمعة - بوابة الشروق
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فرع وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بالحدود الشمالية يحدد 242 مسجدا لصلاة الجمعة

أرشيفية
أرشيفية
واس
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 7:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 7:36 ص

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية 242 جامعاً ومسجداً بالمنطقة لإقامة صلاة الجمعة اعتباراً من الجمعة الموافق 13 شوال للعام 1441 هـ.

وأوضح الفرع أن بلغ عدد الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة 135 جامعاً ومسجداً بمدينة عرعر و 51 جامعاً ومسجداً في محافظة رفحاء و 37 جامعاً و مسجداً في محافظة طريف و 19 جامعاً ومسجداً في محافظة العويقيلة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي وجه بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ودعا مدير الفرع بالمنطقة مطارد بن دخيل العنزي جميع المصلين للتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلاء الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور، والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة القماشية، والحرص على التباعد بين المصلين في الأماكن المخصصة، لافتاً أنه سيتم التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق اللوائح والعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحفاظ على تطبيق التعليمات المعلنة ضمن هذا السياق.

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