الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الجوف

نفّذت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، كميناً محكماً استهدف مجموعات من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية القول إن مجموعات من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر، إلا أن قوات الجيش كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين.

وأكد المصدر أن الكمين أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.