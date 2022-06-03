فحص ٦٠٠ سيدة بمبادرة ١٠٠ مليون صحة بتأمين الغربية

قال الدكتور سيد جلال مدير التأمين الصحي بالغربية أن الفرع بدأ فعليا في تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بعيادة بن سينا بالمحلة وعلى بن أبى طالب بطنطا.

و تم فحص ٦٠٠ سيدة خلال الأسبوع الأول منذ بدء المبادرة في أول يونيو ٢٠٢٢.

ووجه مدير الفرع بزيادة فعالية التدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتشمل كافة العاملين بالمبادرة من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة، موضحاً أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى المحافظة بداية من سن 18 عامًا، وتشمل المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

كما تستهدف المبادرة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري، وضغط الدم، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.