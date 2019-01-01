المعارضة السودانية: مستعدون لبحث مسألة قيادة المجلس السيادي مع الحكام العسكريين

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف المعارضة الرئيسي، في السودان، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.

وأضافت أن المحادثات، التي تبدأ استجابة لدعوة الوسيط الإثيوبي، ستستمر لثلاثة أيام.

وتطالب المعارضة الجيش بتسليم السلطة منذ أبريل نيسان حين أطاحت القوات المسلحة بالرئيس عمر البشير منهية سنوات حكمه التي امتدت 30 عاما بعد مظاهرات استمرت لعدة أشهر.

وقال مدني عباس مدني، المسؤول في قوى إعلان الحرية والتغيير، ”اجتمعت قوى الحرية والتغيير وقررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر... هناك جانب وحيد يمكننا التفاوض حوله هو فقط التفاوض حول مجلس السيادة وفي المجلس الحديث عن رئاسة المجلس.. يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض، نحن اقترحنا 72 ساعة“.

وستحدد القوى ما إذا كانت ستبدأ المحادثات يوم الأربعاء أو الخميس بناء على مقترح نهائي من الوسطاء. كما طالبت القوى بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

كان الوسيط الإثيوبي محمود درير قال يوم الثلاثاء إن الجانبين وافقا على مقترحات قدمها وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.

لكن درير أضاف أن الجانبين ما زالا مختلفين حول هيكل مجلس سيادي توكل إليه مهمة قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية.