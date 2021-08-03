مرصد يمني يوثق مقتل وجرح 50 مدنيا بسبب ألغام الحوثيين

أعلن المرصد اليمني للألغام، اليوم الثلاثاء، توثيق سقوط 50 قتيلا وجريحا من المدنيين، بسبب الألغام التي زرعها الحوثيون في عدد من المناطق باليمن خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إنه وثق سقوط 18 قتيلاً، منهم 10 أطفال وخمس نساء، فضلا عن 32 جريحاً، بينهم سبعة أطفال وامرأتان.

وأشار إلى أن الضحايا سقطوا بعدد من المناطق المليئة بالألغام التي زرعها الحوثيون.

وتتهم السلطات اليمنية جماعة الحوثي بزرع أكثر من مليون لغم في البلاد التي تشهد حربا للعام السابع على التوالي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.