حماس: الاحتلال يتخّذ أكاذيب استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية ذريعة لاستهداف المدنيين العزل

علقت حركة حماس على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بعد استهدافه مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة.

وقالت حماس في بيان: «الهجوم الإجرامي الذي نفّذته طائرات جيش الاحتلال الفاشي على مدرسة حمامة التي تؤوي آلاف النازحين بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأدى لاستشهاد 15 من النازحين المدنيين العزل في حصيلة أولية، وإصابة العشرات منهم؛ يُعَدٌّ إصراراً من حكومة الاحتلال الإرهابية على الاستمرار في حرب الإبادة الوحشية، وتحدّي كل منظومات القيَم والقوانين الدولية، بتعمّدها استهداف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ».

وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل أكاذيبه المفضوحة التي يدعي من خلالها استخدام المواقع المدنية من مدارس ومستشفيات ومراكز نزوح وإيواء، لأغراض عسكرية، لافتة إلى أن الاحتلال يتخّذ من هذه الأكاذيب ذريعة لاستهداف المدنيين العزل.

وحذّرت حماس، من استمرار هذه السياسة الإجرامية التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى قتل وإرهاب وإخضاع الششعب الفلسطيني ودفعه للهجرة عن أرضه، تحت وطأة المجازر والتدمير والتجويع.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل، لفضح أكاذيبه، ومحاسبته على انتهاكاته الفظيعة وجرائمه ضد الإنسانية.