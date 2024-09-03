وزيرا خارجية إيران وأيرلندا يشددان على ضرورة وقف حرب غزة

شدد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، ونظيره الأيرلندي ميشال مارتن يوم الاثنين على ضرورة وقف الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية ناقش فيها الجانبان التطورات الإقليمية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأكد عراقجي على ضرورة وقف الحرب ضد شعب غزة فورا، مشيرا إلى أن إيران تدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار توافق عليه حماس والشعب الفلسطيني، وفقا للبيان.

كما سعت إيران لتهدئة التوتر في المنطقة، لكن إسرائيل كانت تزيد من حدة العنف وتوسعه ليشمل أجزاء أخرى من المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية، مضيفا أن الجميع يجب أن يبذل جهودا "سريعة وفعالة" لوقف العنف في غزة.

وأشار عراقجي إلى أن تحسين العلاقات الثنائية بين إيران وأيرلندا "ممكن ومتاح" بناء على الاحترام المتبادل.

من جانبه، أعرب مارتن عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في المنطقة، خاصة في لبنان، وفقا للبيان.

ودعا إلى هدنة فورية في غزة وتبادل الأسرى تمهيدا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.