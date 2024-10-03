أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، واصفًا إياه بـ"الأخ والصديق"، قائلا: "أشكرك على وجودك معنا اليوم رغم التزماتك".

وأضاف الرئيس، في كلمته على هامش احتفالية تخرج الكليات العسكرية الجديدة، اليوم الخميس، بمقر الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتوجه بالشكر للرئيس الإماراتي والوفد المرافق له.

وتابع: "كل الشكر على وجودك معانا.. ربنا يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء، ودائما مع بعض في الخير".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، بمقر الأكاديمية العسكرية.

ويحضر حفل التخرج رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.