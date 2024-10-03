شفيرين تستضيف الاحتفالات الرئيسية بيوم الوحدة الألمانية

تستضيف مدينة شفيرين بولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية الاحتفالات الرئيسية بيوم الوحدة الألمانية اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يحضر المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الاحتفال مع 450 ضيفا مدعوا في مسرح الدولة بالمدينة عقب ظهر اليوم.

وتلقي رئيسة حكومة الولاية ورئيسة مجلس الولايات، مانويلا شفيزيش، كلمة إلى جانب شولتس. وافتتحت شفيزيش الاحتفالات الشعبية التي تستمر ثلاثة أيام في وسط مدينة شفيرين أمس الأربعاء.

وإلى جانب الولاية المضيفة، تقدم باقي الولايات الألمانية نفسها للزوار. ويتم أيضا تمثيل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) والوزارات والمؤسسات والجمعيات تقليديا في الاحتفالات بأكشاك معلومات.

ومن المقرر تقديم عروض موسيقية وترفيهية على عدة مسارح في المدينة التي تم إدراجها مؤخرا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وسيجيب كبار الساسة على أسئلة المواطنين.

وردا على هجمات طعن وقعت مؤخرا والكشف عن خطط لهجمات، شددت السلطات المعايير الأمنية للاحتفالات. ومن المقرر أن يتم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة خلال الفعاليات.