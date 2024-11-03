تقرير: إسرائيل تعمدت تدمير الرعاية الصحية بغزة دون مبرر

كشف تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، أن إسرائيل تعمدت مهاجمة المستشفيات في قطاع غزة من دون تقديم أي دلائل على وجود أنشطة عسكرية بها، ما تسبب بدمار هائل وعدد ضخم من الضحايا فضلا عن نشر الخوف بين الفرق الطبية والمرضى.

وأوضحت الوكالة أنها أجرت تحقيقًا استمر لأشهر؛ جمعت خلاله روايات عن الغارات على مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان، وأجرت مقابلات مع مرضى وشهود عيان وعاملين في المجال الطبي والإنساني ومسئولين إسرائيليين.

ورغم ادعاء إسرائيل أن هجماتها على المستشفيات لضرورة عسكرية لأن «حماس تستخدم المستشفيات كقواعد قيادة وسيطرة للتخطيط للهجمات»، إلا أن هذه الادعاءات وفق التحقيق لم تقدم إسرائيل أي دلائل بشأنها.

وقدمّت الوكالة إلى مكتب المتحدث العسكري الإسرائيلي ملفا بالحوادث التي ارتكبها جيش الاحتلال، نقلا عن الأشخاص الذين جرت معهم المقابلات، إلا أنه رفض التعليق عليها.

يأتي هذا في وقت، لا تزال إسرائيل تهاجم المستشفيات شمال غزة وتحاصر 3 منها وتضعها في مرمى النيران وهي كمال عدوان والعودة والإندونيسية، وتعمدت استهداف المستشفيات عامة بكثافة عالية ونادرة في الحروب الحديثة.

ووفق التحقيق، ورغم تمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تشن حملة مفتوحة على المستشفيات، وداهمت ما لا يقل عن 10 منها في مختلف أنحاء القطاع فضلا عن توجيه الضربات العسكرية لها.

وأغارت إسرائيل مرتين على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وأنتجت فيلم رسوم متحركة يصورها كقاعدة رئيسية لحماس لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.

وتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف على المستشفيات واقتحامها بالجرافات واعتقال الفرق الطبية وسحق خيام النازحين بالمستشفيات وإذلال المرضى والفرق الطبية دون تقديم أي دليل على أنشطة عسكرية تبرر ما يقوم به، في استهداف متعمد لأنظمة الرعايا الصحية وعقاب جماعي ضد الفلسطينيين.

رغم الإشارة غالبًا إلى أن المستشفيات مرتبطة بشبكات حماس تحت الأرض، إلا أن الجيش أظهر فتحة نفق واحدة فقط من جميع المستشفيات التي داهمها - فتحة تؤدي إلى الدور الأرضي في مستشفى الشفاء.