«ببلش هير» تعزز التطور المهني للنساء في قطاع النشر عبر برنامج إرشادي وتدريبي في «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين»

● تتيح للمشاركات الاستفادة من خبرات دولية في تطوير الأعمال والقيادة

تجمع مبادرة "ببلش هير"، المنصة العالمية التي أسستها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لدعم المرأة وتعزيز دورها في قطاع النشر، المشاركات في الدورة السادسة عشرة من "مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين" مع ثماني خبيرات ومرشدات من مختلف أنحاء العالم، حيث تنظم برنامجاً مهنياً يمتد لثلاثة أيام، يتضمن جلسات إرشادية فردية وورش عمل متخصصة وجلسات تصوير احترافية، بهدف دعم تطورهن المهني وتعزيز حضورهن في صناعة النشر العالمية.

ويستمر البرنامج خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر في جناح "ببلش هير" بمركز إكسبو الشارقة، ويتيح للمشاركات فرصة الاستفادة من خبرات متنوعة تشمل التخطيط الاستراتيجي والعمل التحريري والتقنيات الحديثة والتطوير المهني، بما يسهم في تنمية أعمالهن وتوسيع آفاق تقدمهن في صناعة النشر، إذ شهد اليوم الأول تنظيم ورشتي عمل تناولتا بناء الحضور الرقمي وتطوير شبكات العلاقات المهنية، فيما تتواصل جلسات "لقاء مع مرشدة" يومياً لتقديم المشورة والتوجيه وفقاً لاحتياجات المشاركات وطبيعة أعمالهن ومساراتهن المهنية.

ثماني مرشدات بخبرات دولية متنوعة

يجمع برنامج "لقاء مع مرشدة"، على مدى أيام المؤتمر، ثماني خبيرات يمتلكن تجارب مهنية متنوعة في أسواق النشر العالمية، لإتاحة الفرصة أمام المشاركات للاستفادة من خبراتهن العملية، وتبادل المعرفة والتجارب، والحصول على إرشادات تساعدهن على مواجهة التحديات المهنية وتطوير أعمالهن.

وتضم قائمة المرشدات كلاً من إيمي جوينر، مديرة الحقوق والتراخيص في دار "كوغان بيج" للنشر؛ وميرسي كيروي، مستشارة النشر ووكيلة الحقوق في شركة "تاي أفروبريس"؛ ونرمين موللا أوغلو، مؤسسة وكالة "كاليم" الأدبية والوكيلة الأدبية فيها؛ ونادية واصف، الشريكة المؤسسة لمكتبة "ديوان" وعضوة المجلس الاستشاري لمبادرة "ببلش هير".

كما تضم روزيدياتي روزالينا، مؤسسة ومديرة دار "إم سي إل" للنشر؛ ولاتويا ويست بلاكوود، مؤسسة شركة "آي ببليش" للاستشارات في جامايكا، ومؤسسة ومديرة "مهرجان جامايكا للكتاب"؛ وسيرشا صادق، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمنتجات في شركة "شيمر إيه آي"؛ وإليزابيث بريغز، مديرة النشر في دار "ساقي بوكس".

وتغطي خبرات المرشدات مجالات متعددة تشمل الحصول على حقوق النشر وبيع الحقوق في الأسواق الدولية، وفهم الفرص والتحديات في أسواق النشر الناشئة والأقل تمثيلاً، وتوزيع الأدب الأفريقي وتوسيع وصوله إلى القراء. كما تشمل إدارة المكتبات، وتنسيق المحتوى الثقافي، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتطوير مؤسسات النشر، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الكتب والوصول إلى الجمهور، إلى جانب إدارة فرق العمل والقيادة.

وقد خصصت المرشدات مجتمعات 16 ساعة من وقتهن تطوعاً لدعم زميلاتهن في قطاع النشر، فيما يتضمن البرنامج جلستين للإرشاد المهني يومياً، مدة كل منهما 30 دقيقة ، على مدار الأيام الثلاثة، بإجمالي 32 موعدًا للإرشاد والتوجيه.

تعزيز الحضور الرقمي وبناء علاقات مهنية مؤثرة

شهد اليوم الأول من البرنامج ورشة عمل بعنوان "منهج العناصر العشرة: من سرد القصص إلى التأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي"، قدمتها زينة خالد، مستشارة السرد القصصي والتواصل التنفيذي والمتحدثة المتخصصة، التي تولت سابقاً قيادة أعمال "تيك توك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

واستندت الورشة إلى منهج طورته زينة خالد انطلاقاً من خبرتها الممتدة على مدار 13 عاماً في قطاع الإعلام والمنصات الرقمية، وتناولت مجموعة من العناصر الأساسية لبناء حضور رقمي مؤثر، من بينها السرد القصصي والبساطة والأمان والاستفادة من البيانات والإحصاءات وتوسيع نطاق التأثير. وركزت على تمكين المشاركات من تحديد هويتهن الرقمية، والتعبير عن أنفسهن وأعمالهن بأسلوب أصيل، وبناء روابط أكثر فاعلية مع جمهورهن.

كما قدمت الصحفية المستقلة أوليفيا سنايج ورشة بعنوان "أكثر من مجرد بطاقة عمل: فن بناء علاقات مهنية حقيقية"، تناولت خلالها مجموعة من المهارات العملية للتعارف والتواصل المهني، بما في ذلك أساليب تقديم الذات، وطرح الأسئلة التي تفتح المجال لحوارات مثمرة، وبناء الثقة والتفاهم مع الآخرين. وركزت الورشة على أهمية تحويل اللقاءات المهنية الأولى إلى علاقات مستدامة تقوم على التواصل الفعّال وتبادل المعرفة والفرص.

صور احترافية لتعزيز الحضور المهني

ويتيح البرنامج للمشاركات، على مدار أيامه الثلاثة، الاستفادة من جلسات تصوير فوتوغرافي احترافية لالتقاط صور شخصية يمكن استخدامها في ملفاتهن التعريفية وحساباتهن المهنية، بما يساعدهن على تقديم أنفسهن بصورة تعكس خبراتهن وطموحاتهن.

وتتكامل هذه الجلسات مع ورش العمل والإرشاد المهني في إطار حرص المبادرة على تمكين النساء من إبراز خبراتهن، وتعزيز ثقتهن بقدراتهن، وتوسيع حضورهن وفرص تقدمهن في قطاع النشر.

يُذكر أن مبادرة "ببلش هير" تأسست عام 2019 على يد سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في قطاع النشر، ودعم تطورها المهني وتقدمها نحو المناصب القيادية. وتعمل المبادرة، من خلال برامج الإرشاد والتعلّم وبناء العلاقات المهنية، على ربط النساء العاملات في أسواق النشر المختلفة، وتوفير فرص لتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم مسيراتهن المهنية ويعزز مشاركتهن في مواقع القيادة وصنع القرار.