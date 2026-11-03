«هيئة الكتاب» تمد فتح باب الاشتراك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ58 حتى 15 نوفمبر الجاري

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب مد فترة استقبال طلبات الاشتراك في الدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حتى يوم 15 نوفمبر الجاري، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في 31 أكتوبر الماضي، وذلك بناءً على طلب رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس اتحاد الناشرين العرب، لإتاحة الفرصة أمام دور النشر والمؤسسات الثقافية الراغبة في المشاركة بالدورة الجديدة، لاستكمال إجراءات التسجيل والاشتراك.



ومن المقرر إقامة الدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال شهر يناير 2027، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحل دولة قطر ضيف شرف المعرض.



وتأتي مد فترة الاشتراك في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم الدورة الجديدة، وإتاحة مزيد من الوقت أمام الناشرين الراغبين في المشاركة، بما يعزز حضور دور النشر المصرية والعربية والدولية، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع في أحد أبرز الأحداث الثقافية وصناعة النشر في المنطقة العربية.