سلطة الانتخابات بالجزائر: بث المناظرة الرئاسية على القنوات الحكومية والخاصة

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الثلاثاء أن المناظرة التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل لقادمة ستبث على المباشر عبر قنوات التلفزيون والإذاعة الحكومية وجميع القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة.

وقال علي ذراع مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات في تصريحات للصحفيين اليوم إن "المناظرة التلفزيونية بين المترشحين ستجرى بالمركز الدولي للمؤتمرات، وستكون الساعة السابعة مساء وتستمر ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات".

وأكد ذراع أن هذه المناظرة ستبث على المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وكل القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة"، مضيفا أنه سيقدمها صحفيون يمثلون التلفزيون والإذاعة الحكوميين وقناة تلفزيونية خاصة وجريدتين خاصتين".

يذكر أن محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات قرر إقامة تنظيم هذه المناظرة بالاتفاق مع جميع المرشحين الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة فيها.

وعن سبب عدم تفكير السلطة في إجراء استطلاع رأي لإعطاء فكرة عن المترشح الأكثر حظا للفوز في الرئاسيات المقبلة، قال ذراع إن "عملية استطلاع الآراء ليست من اختصاص سلطة الانتخابات".