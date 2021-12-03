 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 264.2 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 264.2 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:13 ص

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 264 مليونا و202 ألف و450 حالة.
وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و234 ألفا و183 وفاة.
وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

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