أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بأنجيلا ميركل، بسبب "اهتمامها بالحقائق والتحليل"، وذلك بعد أن التقى المسؤولان السابقان في واشنطن يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، خلال حدث يركز على المذكرات الجديدة للمستشارة الألمانية السابقة.

ووصف أوباما ميركل بأنها ودودة ولكن متحفظة، خلال الفعالية التي نفدت جميع تذاكرها بالكامل، بمناسبة إطلاق الكتاب الجديد الخاص بالمستشارة السابقة، والذي يتكون من أكثر من 700 صفحة، ويحمل اسم "الحرية.. ذكريات 1954 - 2021".

وقال أوباما /63 عاما/ ممازحا ميركل: "بالإضافة إلى كونك تحليلية وتتمتعين بحب الاستطلاع، أنتِ إنسانة لطيفة وودودة للغاية".

كما قال أوباما مخاطبا الحضور: "يجب أن تعلموا جميعا أنه من بين الأمور التي استمتعت بها كثيرا أثناء العمل مع المستشارة ميركل، هو أنها عالمة وباحثة بقدر كبير. فإن الأمر كله (بالنسبة لها) يتعلق بالحقائق والتحليل".