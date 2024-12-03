البنتاجون: لا تغيير في تمركز القوات الأمريكية بسبب هجوم المسلحين في سوريا

أكد البنتاغون عدم إجراء أي تغيير على تمركز القوات الأمريكية في سوريا على خلفية الهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة في شمال غربي البلاد.



وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لم يكن أي تغيير حسبما أعرف"، مشيرا إلى أن هناك نحو 900 عسكري أمريكي في سوريا.



وأضاف أن "تلك القوات موجودة بشكل أساسي في الجزء الشرقي أو الشمالي الشرقي من سوريا، وهي تبقى هناك لبعض الوقت".

وتابع: "وهذا ليس قريبا مما يحدث في شمال غربي سوريا بالقرب من حلب وحماة".

وأكد رايدر أن الولايات المتحدة تتابع تطور الأوضاع في سوريا، مضيفا أنها لم ترصد أي تزايد في نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي على خلفية الأحداث الأخيرة.

ويأتي ذلك على خلفية هجوم واسع النطاق، شنته الجماعات المسلحة في شمال غربي سوريا منذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر الماضي، ما أصبح أكبر تصعيد عسكري في سوريا منذ عام 2020.