يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الترجي التونسي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز، في السادسة من مساء الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا مع كلا من، ساجرادا ودوجوليبا والترجي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي- على جبر- أسامة جلال- محمد حمدي- طارق علاء- كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه- رمضان صبحي- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- وليد الكرتي- عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة- صديق إيجولا- إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي- فيستون ماييلي- دودو الجباس- يوسف أوباما.