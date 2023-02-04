وزير الخارجية الأمريكي ينتقد الصين بسبب منطاد التجسس: أفعالها غير مقبولة

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أفعال الصين فيما يتعلق بمنطاد التجسس الذي تم اكتشافه فوق الولايات المتحدة بأنها "غير مسؤولة" و"غير مقبولة".

وقال بلينكن، إن وجود المنطاد في المجال الجوي الأمريكي يشكل انتهاكا واضحا للسيادة الأمريكية وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، وذلك في تصريحات لنظيره الصيني وانج يي في اتصال هاتفي.

وأضاف أن العالم يتوقع من الولايات المتحدة والصين أن تديرا علاقتهما بشكل مسؤول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفعل ذلك وتتوقع من الصين أن تفعل نفس الشيء.

وأكد أن الولايات المتحدة ستظل تبقى على خطوط اتصال مفتوحة مع الصين وستبحث معها الحادث الراهن.

وأشار إلى أن الأولوية بالنسبة لواشنطن هي إزالة المنطاد من مجالها الجوي، دون أن يضيف كيف يجب أن يتم ذلك.

وقال بلينكن، الذي تم إلغاء زيارته إلى بكين قبل موعدها بوقت قصير بسبب حادث المنطاد، إنه يرغب في زيارة الصين بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

أوضح أنه مع ذلك، فإن سلوك الصين قبيل الزيارة "كان مضرا للمناقشات الجوهرية التي كنا مستعدين لإجرائها".