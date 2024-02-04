مصطفى كامل: حوّلت النقابة من بيت لا يصلح للحشرات إلى مكان يليق بالموسيقيين

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن عودته اليوم الأحد إلى النقابة بعد قرار استقالته الذي ألمح به مؤخرا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إن قرار الاستقالة لم يكن مغادرة بقدر ما كان تفويضا لآخرين «قد يكونون قادرين على القيام بدور أفضل منه»، مبديا استغرابه من موقف اتهام زوجة موسيقار شهير بالتشهير والإساءة إليه، قائلا: «أنا مش فاهم ليه؟ اتهام ليس لها موقع من الإعراب».

وتحدث كامل عن إنجازاته خلال فترة توليه، مشيرا إلى تحسينه أوضاع النقابة المالية والإدارية، ورفع معاشات الموسيقيين، ومحاربة الفساد، قائلا: «أنا دخلت النقابة استلمت بيتًا لا يليق بأن يعيش فيه حشرات -وليس بني أدمين- وفي خلال شهر واحد، أصبح الموسيقيون والأكاديميون يحضرون للنقابة لكي يتصوروا سيلفي بداخلها وسعداء بجلوسهم في مكان يليق بهم».

ورد نقيب الموسيقيين على حملة الاتهامات التي وجهت إليه خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالت التشكيك في الذمة المالية للمجلس، قائلا: «اشتغلت بكل قوة على محاربة الفساد، كل ما اضبط شبهة الفساد يخرجوا يعملوا علينا حملات كبيرة لأنهم خذوا وتحصلوا على منافع كثيرة جدا».

وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يثبت زيادة أرصدة النقابة من 69 مليون جنيه إلى 81 مليون جنيه خلال فترة توليه المسؤولية، قائلا: «أنا استلمت النقابة ورفعت معاش النقابة 4 مرات من 1053 بما يعادل 50%؛ ليصل إلى 1556 ولا زلت غير سعيد بأوضاعهم».