أعلن خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الدقيق في ‏السوق المحلى بواقع 2000 جنيه للطن خلال الساعات القليلة الماضية، متوقعا انخفاض أسعار الخبز بداية من ‏الأحد أو في غضون أيام قليلة على أقصى تقدير. ‏

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON ‎E» ‎مساء السبت:« الرغيف الذي يزن 50 و 60 جرامًا ويباع بجنيه ونصف؛ سيصبح وزنه 70 و 80 جرامًا ‏بنفس السعر بدءًا من اليوم الأحد».‏

وتوقع أيضًا انخفاض سعر الرغيف بواقع نصف جنيه على مرتين، ليعود إلى جنيه واحد مجددًا كما كان سابقًا، ‏مشيرا إلى مناشدة الشعبة وزير التموين، السبت، بالإسراع في تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم بالسعر الحر ‏لغير حاملي البطاقات التموينية.‏

وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى معادلة أسعار السوق من خلال توفير رغيف خبز بوزن 90 جراما بسعر ‏جنيه واحد‎