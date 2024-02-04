أعلن خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلى بواقع 2000 جنيه للطن خلال الساعات القليلة الماضية، متوقعا انخفاض أسعار الخبز بداية من الأحد أو في غضون أيام قليلة على أقصى تقدير.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت:« الرغيف الذي يزن 50 و 60 جرامًا ويباع بجنيه ونصف؛ سيصبح وزنه 70 و 80 جرامًا بنفس السعر بدءًا من اليوم الأحد».
وتوقع أيضًا انخفاض سعر الرغيف بواقع نصف جنيه على مرتين، ليعود إلى جنيه واحد مجددًا كما كان سابقًا، مشيرا إلى مناشدة الشعبة وزير التموين، السبت، بالإسراع في تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم بالسعر الحر لغير حاملي البطاقات التموينية.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى معادلة أسعار السوق من خلال توفير رغيف خبز بوزن 90 جراما بسعر جنيه واحد