قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إنّ بلاده تلقت رسالة عن "حيازة القوميين لمركبات تابعة للأمم المتحدة"، معقّبًا: "نريد شرحا لذلك".

وأضاف في كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، الجمعة، أنّ "عددًا من الأجانب تم احتجازهم قسريا من قبل قوميين أوكرانيين".

ولفت إلى أنّ "المتطرفين بأوكرانيا يعملون على عرقلة خروج المدنيين من مناطق الاشتباك"، متحدثًا عن أنّ بلاده تعمل على منع القوى الإرهابية في أوكرانيا من القيام باستفزاز نووي، على حد تعبيره.

ويعقد مجلس الأمن، وقت كتابة هذه السطور، جلسة طارئة بعد القصف الروسي الذي تضررت منه محطة زابوريجيا النووية فجر الجمعة، وأثار مخاوف من كارثة نووية وصفتها كييف بأنه حال حدوث ستفوق كارثة تشيرنوبل بأكثر من عشرة أضعاف.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.