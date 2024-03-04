محافظ كفر الشيخ يعلن تشغيل عيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية أيام الجمعة

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن تشغيل عيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة أيام الجمعة من كل أسبوع، من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وذلك لزيادة الأوقات التى تقدم فيها الخدمة للمرضى.

وقال إن القرار يهدف إلى تقديم خدمات طب الأسنان للمرضى بشكل أفضل، وتخفيف العبء عنهم، خاصة فى ظل إحتياج أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات، مؤكدًا توفر خدمات طب الأسنان فى جميع مستشفيات كفر الشيخ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هناك العديد من أنواع خدمات طب الأسنان، بما فى ذلك الحشو، والقلع، والتبييض، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان، مشيدًا بدوره فى علاج العديد من الحالات، بما فى ذلك تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، وفقدان الأسنان، ومشاكل الفك.