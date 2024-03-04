ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى نحو 7400

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 55 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأشقاء، بالإضافة لأسرى سابقين.

وقال بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل والتي طالت 22 مواطناً، بينهم أسرى أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وخاضوا إضرابات فردية طويلة ومتكررة تجاوزت الـ140 يوما.

فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طوباس، بيت لحم، قلقيلية، القدس، ورام الله تحديداً في مخيم الأمعري الذي شهد عملية اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، حيث استشهد الطفل مصطفى أبو شلبك بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء الاقتحام، بالإضافة إلى الاعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 7400، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.