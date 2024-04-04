رفع مستحقات الأثريين المرافقين للبعثات الأجنبية إلى 7000 جنيه شهريا بدلا من 4000

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، رفع المبلغ المستحق لكل من المفتش الأثري والمرمم والباحثين بمركز البحوث والصيانة المرافق للبعثات الأجنبية في حالة الاستعانة بهم ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 4000 جنيه.

وجاء ذلك خلال ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اجتماع المجلس حرص الوزير على توجيه الشكر للدكتور مصطفى وزيري على مجهوداته خلال فترة عمله كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا على استعانة الوزارة بخبراته العملية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع جرى التصديق على محضر الجلسة السابقة، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للمجلس الأعلى للآثار منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى فبراير 2024، إذ انخفض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى 90%، مقارنة بالعام المالي المنتهي في 30-6-2022.

كما وافق الوزير خلال الاجتماع على غلق مقابر أسرة محمد علي بمنطقة الإمام الشافعي أمام الزيارة لحين الانتهاء من ترميمها، بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على رفع المبلغ المستحق لكل من المفتش الأثري والمرمم والباحثين بمركز البحوث والصيانة المرافق للبعثات الأجنبية في حالة الاستعانة بهم ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 4000 جنيه