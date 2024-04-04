قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن حجم صادرات بلاده خلال شهر مارس الماضي، بلغ 22 مليارا و578 مليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية، اليوم الخميس.

وأوضح بولاط في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا)، اليوم الخميس، أن "صادرات تركيا تواصل الارتفاع منذ مطلع العام الجاري"، مضيفا أن "قيمة صادرات البلاد بلغت 20 مليار دولار في يناير، و1ر21 مليار دولار في فبراير".

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة التجارة في بيان لها، أن "الصادرات في مارس الماضي، تراجعت بنسبة 1ر4% بالمقارنة مع صادرات الشهر نفسه من العام الماضي".