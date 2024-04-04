 صادرات تركيا تصل لما يقرب من 22.6 مليار دولار في مارس 2024 - بوابة الشروق
الخميس 4 أبريل 2024 3:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صادرات تركيا تصل لما يقرب من 22.6 مليار دولار في مارس 2024

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 3:07 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 3:07 م

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن حجم صادرات بلاده خلال شهر مارس الماضي، بلغ 22 مليارا و578 مليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية، اليوم الخميس.

وأوضح بولاط في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا)، اليوم الخميس، أن "صادرات تركيا تواصل الارتفاع منذ مطلع العام الجاري"، مضيفا أن "قيمة صادرات البلاد بلغت 20 مليار دولار في يناير، و1ر21 مليار دولار في فبراير".

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة التجارة في بيان لها، أن "الصادرات في مارس الماضي، تراجعت بنسبة 1ر4% بالمقارنة مع صادرات الشهر نفسه من العام الماضي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك