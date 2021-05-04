قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يتم متابعة استهلاك الأكسجين في المستشفيات، وإمداد المحافظات التي يتم رصد عجز لديها بتانكات وأسطوانات الأكسجين، مشيرًا إلى توفير ورديات عمل لمتابعة منظومة استهلاك الأكسجين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أنه الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، تابعت خلال اجتماعها أمس مع مديري مستشفيات العزل خطة توريد عدد من أجهزة الأشعة المقطعية بالتنسيق مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية وراجعت الصيانة الدورية لتانكات الأكسجين بالمستشفيات كافة.

وأشار إلى توجيه الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، بصرف مكافأة راتب شهر كامل لكل العاملين في الإدارة العامة للتموين الطبي أو مخازن الوزارة المسؤولة عن توفير المستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الكميات التي يتم إنتاجها يوميًا من الأكسجين في مصر تتراوح من 350 ألف إلى 450 ألف لتر يتم إنتاجها، من خلال مصانع الحديد والصلب ومصانع الأكسجين الطبي المسال الموجودة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى التواصل مع المصانع لزيادة الإنتاج حتى يصل إلى الحد الأقصى والذي يبلغ 460 ألف لتر خلال اليوم.

