قال المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الحصول على لقاح كورونا ليس بأسبقة الحجز، وإنما يكون وفقًا للحالة الصحية، مشيرًا إلى أن الأولوية تكون لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة من يعانون من أكثر 3 أمراض، وكذلك كبار السن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء أمس الاثنين، أن المرتبة الثانية يأتي فيها من يعانون من أكثر من 3 أمراض مزمنة وأعمارهم أصغر، يليهم من يعانون من 3 أمراض، ثم من لديه مرضين مزمنين، بعدهم من يعاني مرضًا مزمنًا واحدًا، ثم كبار السن من لا يعانون أمراضًا مزمنة، يليهم الأصغر سنًا ممن لا يعانون أي أمراض.

وأوضح أن الترتيب للمسجلين على موقع الحصول على لقاح كورونا هو نفسه الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية في تلقيح الأكثر تأثرًا بالإصابة في حالة حدوثها، وكذلك الفئات الأكثر تضررًا من الأطقم الطبية.

وعلق على حصول بعض الأفراد الذين يأتون في آخر الترتيب على لقاح كورونا قبل الفئات التي تتصدر الترتيب، أن ذلك يرجع لتوزيع المواطنين على المراكز التي قاموا باختيارها أثناء التسجيل على الموقع، موضحًا أن بعض المراكز تشهد ازدحامًا مقارنة بمراكز أخرى.

وذكر أن الوزارة ترصد بصفة مستمرة تكدس المواطنين على مراكز معينة وتنقلهم لمراكز أخرى أقل ازدحامًا، لتخفيف قوائم الانتظار الطويلة التي يتأخر حصول المواطنين فيها على اللقاح، مضيفًا أنه يتم منح فرصة للمواطن لمدة 3 أيام من وصول الرسالة إلى المواطن لتوجه للتطعيم.

وفي حالة مرور المهلة المحددة للحصول على لقاح كورونا دون تلقيه، لفت إلى أن المواطن يستطيع الدخول إلى الموقع واختيار زر «متابعة طلب اللقاح»، الذي يتيح إضافة رقم الطلب والرقم القومي له، ليضغط بعدها على زر «إعادة تفعيل الحجز»، ما يجعله يصل له رسالة بموعد تطعيم جديد.

وعن رغبة البعض في تغير مراكز حصولهم على اللقاح، أشار إلى أنه يمكن للمواطن التواصل مع خدمة العملاء لتغير مركز حصوله على اللقاح، ذاكرًا أن جاري تطوير موقع الحصول على اللقاح ما يتيح معرفة المواطن للمراكز التي يكون بها قوائم انتظار طويلة.

