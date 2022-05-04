تراجع مبيعات سيارات فورد الشهر الماضي



أعلنت شركة فورد موتور، ثاني أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تراجع مبيعاتها خلال شهر أبريل الماضي، رغم الزيادة الكبيرة في مبيعاتها من السيارات الكهربائية.



وقالت فورد إنها باعت الشهر الماضي 176965 سيارة بانخفاض نسبته 10.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة بالتجزئة الشهر الماضي بنسبة 12.3%، في حين تراجعت مبيعاتها من الشاحنات بنسبة 17.8% إلى 79768 شاحنة.



في الوقت نفسه زادت مبيعاتها من السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بنسبة 2.7% إلى 92809 سيارات.



واستمر نمو مبيعات فورد من السيارات الكهربائية حيث زادت بنسبة 139% سنويا بفضل الأداء القوي للسيارتين موستانج ماش إي وإي ترانزيت.



وقال أندرو فريك نائب رئيس فورد للمبيعات والتوزيع والشاحنات "في حين تستمر أزمة إمدادات أشباه الموصلات، أدى تحسن تدفق المخزون خلال أبريل، ارتفاع جيد في سعر سهم الشركة بمقدار نقطة مئوية خلال عام حيث تفوق أداء فورد على القطاع ككل. نحن الآن نسلم كل طرز الشاحنة الكهربائية الخفيفة إف 150 لايتنينج".