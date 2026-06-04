رفع المخلفات من 12 منطقة في الإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ضرورة رفع المخلفات من المواقع التي تشهد شكاوى متكررة من المواطنين بشكل دوري وعاجل، لافتا إلى استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة من مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة لرصد المشكلات الميدانية والتعامل معها بشكل سريع، تنفيذا لخطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وأوضح أن المركز الإعلامي بالمحافظة رصد عددا من شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكم المخلفات في عدة مناطق، حيث جرى التنسيق الفوري مع الجهات المختصة وشركة النظافة لرفع المخلفات وتنظيف المواقع محل الشكاوى.

وشملت أعمال النظافة محيط مستشفى الجمهورية، ومحور المحمودية بمنطقة بابيس، ومحطة ترام الجامعة، ومحيط مدرسة السيرة الحسنة، ومنطقة الدخيلة الجبل، وأمام مدرسة أبو العز الحريري بمحرم بك، ومنطقة بولينو بمحرم بك، وشارع العروبة بابيس، ومنطقة المعمورة البلد أمام مدرسة ابن النفيس، وشارع الحجاز بالإبراهيمية، وحارة الأدهم بالشمرلي، وشارع الثلاجة بمنطقة الموظفين.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة وسرعة التعامل مع جميع البلاغات، مشيرا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم المتعلقة بالنظافة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع البلاغات على مدار الساعة.