تحالف حكومي ومجتمعي بالإسكندرية لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة

- المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «بيئة صحية.. موارد مستدامة.. مستقبل آمن»

نظم المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، التابع لوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، اليوم، احتفالية موسعة بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت شعار "بيئة صحية.. موارد مستدامة.. مستقبل آمن"، بالتعاون مع جمعية "خليك إيجابي"، وجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة والصحة والتنمية المستدامة، من بينهم الدكتورة هالة جودة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتورة نرمين سويدان، مديرة إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، والعميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، والدكتورة وفاء العروسي، رئيسة نادي روتاري هاربر، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يمثل منصة مهمة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن العلاقة بين البيئة وصحة الإنسان أصبحت أكثر ترابطا في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على جودة الحياة والصحة العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح رياض أن المركز الإفريقي يُعد شريكا استراتيجيا لجهاز شئون البيئة منذ أكثر من 25 عاما، مؤكدا أن العالم يواجه تحديات بيئية متصاعدة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية وارتفاع مستويات التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وأكدت الدكتورة هالة جودة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى مشاركة 25 جمعية أهلية في فعاليات النظافة والتوعية البيئية بالمحافظة.

وشددت الدكتورة نرمين سويدان على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية لتعزيز الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، أشار العميد أحمد إبراهيم إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف نفذت نحو 80 حملة توعوية خلال الفترة من 2019 إلى 2025، مؤكدا أن حماية البيئة تتطلب تغيير السلوكيات المجتمعية إلى جانب الجهود التنفيذية.

وأعلن رامي يسري، رئيس جمعية "خليك إيجابي"، تنفيذ حملة لتنظيف شواطئ الدخيلة وميامي، مؤكدا أهمية العمل التطوعي باعتباره شريكا داعما للدولة في مواجهة التحديات البيئية.

واستعرضت الدكتورة وفاء العروسي جهود نادي روتاري هاربر في مجالات التوعية البيئية والتشجير والمياه والصرف الصحي.

وتضمن برنامج الاحتفالية عددا من المحاضرات العلمية المتخصصة، حيث تناول الدكتور أحمد رضوان تأثيرات التغيرات المناخية من منظور علمي وتاريخي، فيما استعرضت الدكتورة نسرين أحمد النمر العلاقة بين التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة يمثل أحد أهم محاور الوقاية الصحية.

كما ناقشت الدكتورة عزة عبدالله مفهوم "المطبخ المستدام" ودوره في تعزيز الصحة العامة وتقليل الهدر الغذائي، بينما تناولت الدكتورة داليا ساري تطور مفهوم الاستدامة وأهمية تبني السياحة المسئولة للحفاظ على الموارد البيئية.

وفي محور البيئة البحرية، حذرت الدكتورة هالة محمد طه من خطورة التلوث البحري وتأثيره على النظم البيئية والثروة السمكية وصحة الإنسان، فيما استعرضت الدكتورة هبة حسن التاريخ البيئي لمدينة الإسكندرية وتأثير التغيرات المناخية على المدينة عبر العصور.

وأكد خالد الأمير، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أهمية دور الإعلام في دعم القضايا البيئية وتسليط الضوء على المشكلات والتحديات، مشددا على ضرورة تعزيز الصحافة البيئية المتخصصة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.

واختتمت الاحتفالية بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين لدعم جهود حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر صحة ومستقبل أكثر أمانا للأجيال القادمة.