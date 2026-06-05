محافظ الوادي الجديد تحيل 8 مسئولين إلى النيابة العامة بسبب سرقة كابلات كهربائية بمدينة باريس

أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، قرارا بإحالة 8 من المسئولين والعاملين الحاليين والسابقين بالوحدة المحلية لمركز باريس إلى النيابة العامة؛ للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة سرقة الكابلات الكهربائية الخاصة بتشغيل محطة المياه الجنوبية بمدينة باريس.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة من إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لمعاينة وفحص المحطة وفحص المستندات والسجلات ذات الصلة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسئوليات، بناء على الخطاب الوارد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المتضمن واقعة السرقة بعد تسليم المحطة في أبريل 2023 للوحدة المحلية بالمركز للقيام بأعمال التشغيل والصيانة بعد استلامها من الشركة المنفذة استلاما ابتدائيا، حيث أكد التقرير وجود قطع وسرقة بالكابلات بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه وتوقف المحطة عن العمل.

وأكدت المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس المرافق العامة أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على التصدي بكل حزم للمقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي أو المتكسبين دون وجه حق، وتوقيع الجزاء الرادع في إطار القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوطة به.