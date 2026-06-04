أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات صارمة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على جميع المطاحن التموينية المنتجة للدقيق البلدي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

وقاد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط مطحن؛ للتلاعب في أوزان الدقيق، حيث تم تحرير محضر بنقص وزن بلغ 765 جراما في الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسحب عينات من الدقيق لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة التموين لبيان مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

بدوره، شدد محافظ سوهاج على أصحاب المطاحن بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة لعمليات الإنتاج، مع تطهير عنابر الإنتاج وتفعيل أعمال النظافة العامة، وعزل مخلفات الغربلة تماما عن خطوط الإنتاج لمنع التلوث، ومراجعة وسائل الأمان والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لتجنب مخاطر الحرائق.

وطمأن الدكتور سامح التوني المواطنين، مؤكدا أن جميع المطاحن بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بنظام "الثلاث ورديات" على مدار الساعة، مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من الدقيق داخل المطاحن يكفي حصة 3 أيام متتالية، لضمان استمرار توريد الحصص المقررة للمخابز البلدية وإنتاج الخبز بانتظام دون أي توقف.