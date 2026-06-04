محافظ كفر الشيخ: تطوير شامل للمنظومة الصحية لتطبيق التأمين الصحي الشامل

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددا من الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وموقف توافر المستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفى كفرالشيخ العام؛ في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور ‏الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس طارق عبيد، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بأقسام الطوارئ، مع ضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ متابعة جاهزية المنشآت الطبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في العام المالي الحالي 2025 - 2026، من خلال 17 مستشفى و207 وحدات صحية ومراكز طبية موزعة على مستوى المراكز والمدن والقرى، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين في نطاقهم الجغرافي، إلى جانب الربط الإلكتروني المتكامل بين المنشآت الصحية.

وأشار إلى استمرار اعتماد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير التجهيزات الطبية، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، بما يحقق تقديم خدمة صحية متطورة ومستدامة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن المرحلة المقبلة تشهد تحولا نوعيا في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، ودعم الأقسام التخصصية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق منظومة صحية حديثة تليق بأبناء كفر الشيخ.