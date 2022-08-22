ستولتنبرج مستمر في منصب الأمين العام للناتو حتى أكتوبر 2024

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء قررت تمديد فترة توليه لمنصبه حتى الأول من أكتوبر 2024.

ويشار إلى أن ستولتنبرج يتولى منصب الأمين العام للناتو منذ عام 2014. وكانت آخر مرة يتم فيها تمديد فترة ولايته في مارس 2022، بعد فترة قصيرة من الحرب الروسية الأوكرانية، حتى سبتمبر 2023.

وبسبب عدم القدرة على الاتفاق على خليفة لستولتنبرج، قامت الدول بتمديد فترة ولايته مجددا. وبذلك يتولى ستولتنبرج منصب الأمين العام لثاني أطول فترة بعد الهولندي جوزيف لانز الذي قاد الناتو من 1971 حتى 1984.

ويشتهر ستولتنبرج بأنه وسيط ماهر بين المصالح المختلفة للغاية في بعض الأحيان بين الدول الـ31 الأعضاء بالناتو.

وتأمل دول الناتو الآن التوافق على خليفة بالتزامن مع الذكرى الـ75 للناتو في يوليو 2024 المقررة في واشنطن.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من المرشحين لخلافة ستولتنبرج، ولكنهما لم يحصلا على الدعم الكافي.

وأشار معارضو فريدريكسن إلى أنه لا يجب أن يتولى منصب الأمين العام للناتو شخصية من دولة بالشمال، عقب أن تولى المنصب النرويجي ستولتنبرج منذ عام 2014 و اندرس فوج راسموسن من 2009 حتى 2014.

في حين قال معارضو والاس إنه لم يترأس حكومة، ولا ينحدر من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.