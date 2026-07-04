مواكب الفرحة تجوب شوارع المنيا احتفالًا بفوز مصر على أستراليا في كأس العالم

تشهد محافظة المنيا مواكب فرح تجوب شوارع المدينة وكورنيش النيل، رافعة أعلام مصر، ابتهاجًا بفوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، وتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ16.

وانطلقت السيارات التي تقل عشرات الشباب، وسط إطلاق الألعاب النارية والشماريخ التي أضاءت سماء المنيا عقب انتهاء المباراة، فيما جابت المواكب الشوارع الرئيسية وكورنيش النيل في أجواء احتفالية.

وحرص اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على حضور فعالية مشاهدة المباراة منذ الساعة السادسة والنصف مساءً، مرتديًا قميص المنتخب المصري.

وأكد العميد وليد العاطون، مدير إدارة مرور المنيا، أن الإدارة وضعت خطة مرورية لتسيير حركة السير ومنع الاختناقات، خاصة في الميادين ومداخل كورنيش النيل، ومنطقة أبو فليو، وساحة المتحف الأتوني، ومحيط الشاشات العملاقة التي نقلت المباراة.

ومن جانبه، صرح محافظ المنيا بأن الحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته ساحة المتحف الأتوني لمتابعة مباراة المنتخب الوطني يجسد روح الوحدة والانتماء التي تجمع المصريين، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس مدى حب الشعب لوطنه واعتزازه بمنتخبه الوطني، واختتم تصريحاته قائلًا: "دامت مصر عالية ومنتصرة دائمًا، إن شاء الله."