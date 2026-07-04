أسدل الستار على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما شهدت خروج 8 منتخبات أفريقية من أصل 10 تأهلت إلى الأدوار الإقصائية، لتبقى مصر والمغرب فقط ممثلين للقارة السمراء في دور الـ16.

وكان المنتخب التونسي قد ودع البطولة من دور المجموعات، فيما انتهى مشوار ثمانية منتخبات أفريقية أخرى في دور الـ32، بعدما خسر منتخب جنوب أفريقيا أمام كندا، والسنغال أمام بلجيكا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا، والجزائر أمام سويسرا، وغانا أمام كولومبيا، وكوت ديفوار أمام النرويج، والرأس الأخضر أمام الأرجنتين.

في المقابل، نجح منتخبا مصر والمغرب في مواصلة مشوارهما بالمونديال، بعدما حقق كل منهما تأهلًا تاريخيًا إلى دور الـ16.

وحجز منتخب مصر مقعده في ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليضرب موعدًا مع منتخب الأرجنتين، في المباراة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

أما منتخب المغرب، فواصل عروضه القوية في البطولة، ويستعد لمواجهة منتخب كندا، مساء غد السبت، ضمن منافسات دور الـ16، بحثًا عن التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وباتت مصر والمغرب يحملان آمال الكرة الأفريقية في النسخة الحالية من كأس العالم، في ظل تطلع الجماهير العربية والأفريقية إلى مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد للقارة على الساحة العالمية.