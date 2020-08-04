سيرين عبد النور تنشر فيديو انفجار ميناء بيروت

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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" لانفجار كبير وقع في لبنان وكتبت معلقة: "هيدا انفجار مفرقعات.. يا رب نجينا".
وبدأت الدعوات تنهال بحماية لبنان وشعبها.
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هيدا انفجار مفرقعات ؟ يا ربي اتنجينا
A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on Aug 4, 2020 at 8:45am PDT
هيدا انفجار مفرقعات ؟ يا ربي اتنجينا
A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on Aug 4, 2020 at 8:45am PDT