 سيرين عبد النور تنشر فيديو انفجار ميناء بيروت - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 6:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

سيرين عبد النور تنشر فيديو انفجار ميناء بيروت


نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:46 م

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" لانفجار كبير وقع في لبنان وكتبت معلقة: "هيدا انفجار مفرقعات.. يا رب نجينا".

وبدأت الدعوات تنهال بحماية لبنان وشعبها.

 

View this post on Instagram

هيدا انفجار مفرقعات ؟ يا ربي اتنجينا

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك