حذر بنك إنجلترا من أن نحو 6.5 مليون من أصحاب المنازل في المملكة المتحدة سيواجهون ارتفاعا في أقساط الرهن العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع انتهاء عقود التمويل الحالية وانتقالهم إلى أسعار فائدة أعلى، في ظل تصاعد تكاليف الاقتراض بفعل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة وتوقعات أسعار الفائدة.



وذكر موقع "مورتجيدج إنتروديوسر" البريطاني المتخصص في أخبار قطاع الرهن العقاري، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن التقديرات الواردة في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا لشهر نوفمبر، تزيد بنحو 500 ألف مقترض مقارنة بتقديرات البنك الصادرة في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن الزيادة الشهرية المعتادة في أقساط المقترضين الذين يجددون عقودهم ارتفعت إلى نحو 100 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1200 جنيه سنويا، وهو ضعف الزيادة التي توقعها البنك قبل أربعة أشهر.

وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يرجع جزئيا إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى زيادة أسعار الطاقة، فضلا عن رفع توقعات أسعار الفائدة، لافتا إلى أن بنك إنجلترا رفع في وقت سابق من نوفمبر الجاري سعر الفائدة الرئيسي من 3.75% إلى 4%، في أول زيادة منذ أغسطس 2023.

وأضاف أن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري ذات السعر الثابت لمدة عامين بلغت حاليا 5.39% للمقترضين الذين تبلغ نسبة القرض إلى قيمة العقار لديهم 75%، و5.60% لمن تبلغ النسبة لديهم 90%، فيما سجلت القروض ذات السعر الثابت لمدة خمس سنوات 5.19% و5.38% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن نحو 7 ملايين من إجمالي قرابة 9 ملايين قرض عقاري قائم لأصحاب المنازل في المملكة المتحدة ستخضع لإعادة التمويل خلال الفترة من يونيو 2026 إلى ديسمبر 2029، ومن المتوقع أن ترتفع أقساط نحو 6.5 مليون منها، مقابل انخفاضها لنحو 350 ألف مقترض فقط.

ولفت إلى أن أكثر من مليون أسرة لا تزال تستفيد من أسعار فائدة تقل عن 3%، ومن المقرر أن تنتهي عقودها بحلول نهاية عام 2027، ما يجعلها أكثر عرضة لزيادات كبيرة في الأقساط عند إعادة التمويل، مقارنة بالزيادة المتوسطة المتوقعة لبقية المقترضين.

وحذر بنك إنجلترا من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول من المتوقع سيؤدي إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الأسر، إذ قد تتراجع الأموال المتبقية لديها بعد سداد أقساط الرهن العقاري وتكاليف الغذاء والطاقة إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، رغم أن أوضاع الأسر لا تزال أفضل مما كانت عليه خلال ذروة تلك الأزمة.

ومن المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا قرارها المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر المقبل، فيما ستراجع لجنة السياسة المالية في عام 2027 القواعد المنظمة لنسبة القروض إلى دخل المقترضين، بهدف بحث سبل دعم تملك المنازل دون الإضرار بالاستقرار المالي.