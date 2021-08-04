توج محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد فوزه على البطل الروسي، أرتيم سكور.

وتعد هذه الميدالية هي رقم 35 في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد، وهي الميدالية البرونزية رقم 18 مصر في تاريخ الميداليات المصرية.

ونجح كيشو من خلال الفوز على لاعب اللجنة الأولمبية الروسية من التتويج بالميدالية المصرية الثامنة في عالم المصارعة بالأولمبياد، والتي سبق وأن شهدت تتويج كرم جابر بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004.

وتعتبر هذه الميدالية هي الثالثة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد برونزيتي التايكوندو وهي الميدالية 35 في تاريخ مصر الأولمبي والبرونزية رقم 18 في تاريخ مصر والثامنة في المصارعة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.