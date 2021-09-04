الإسكان تعتذر عن غرق القاهرة الجديدة بمياه الصرف: الحادثة سببها سوء حظ

وجّه المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، اعتذارًا لمواطني القاهرة الجديدة بعد تضررهم من جرّاء غرق المنطقة بمياه الصرف الصحي بسبب تعطل محطة جنوب الأكاديمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الحادثة ليس لها علاقة بالأمطار، لكنها وقعت إثناء اختبار أعمال ازدواج لخط صرف صحي والربط على المحطة الرئيسية.

وأضاف: "لسوء الحظ، عندما بدأنا اختبار الخط فوجئنا بجوان انضرب، وهو ما تسبّب في المشكلة"، موضحًا أنهم حاولوا عدم قطع المياه عن المنطقة وإجراء أعمال الصيانة، إلا أن ذلك لم يتم بنجاح واضطروا لقطع المياه لعدة ساعات لتقليل الضغط على خطوط الصرف.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت نتيجة سوء الحظ، إذ كان الهدف مضاعفة كميات المياه التي يستوعبها خط الصرف.

وظهر الجمعة، أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة تشغيل محطة صرف جنوب الأكاديمية؛ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

جاء ذلك بعدما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو وقد علا عددا من شوارع منطقة جنوب أكاديمية الشرطة المياه، فيما وجد المواطنون والسيارات صعوبة في التحرك.