العثور على فتاة مشنوقة داخل غرفتها بإحدى قرى مركز بلاط في الوادي الجديد

شهد مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، واقعة العثور على فتاة مشنوقة داخل غرفتها، حيث فوجئت أسرة الفتاة بوفاتها، وعلى الفور تم إخطار إدارة النجدة وتم نقلها لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

كان اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شابة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، حيث تبين عثور أسرة على ابنتهم "أ.أ."، تبلغ من العمر 17 عاما، مشنوقة بحبل داخل غرفتها بقرية تابعة لمركز بلاط.

وتم نقل وإيداع جثة الفتاة بمشرحة مستشفى بلاط المركزي، والتي حولتها لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتواصل مباحث الوادي الجديد تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة واستكمال التحقيقات.