مصطفى بكري: محمد معيط مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن ترشيح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن الدول العربية وجزر المالديف، وذلك خلفا للدكتور محمود محيي الدين الذي انتهت فترة ولايته يوم الأربعاء الماضي.

وأكد خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الجمعة، نقلا عن مصادر وصفها بـ"الهامة"، أنه جرى الاتفاق مع مجموعة الدول العربية على ترشيح الدكتور معيط.

وأضاف أنه سيعلن تسمية الدكتور محمد معيط مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية، التي ستعقد في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن التشكيل الكامل للمديرين التنفيذين للصندوق.

وانتهت فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين كممثل للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي انتهت، بعد أن شغل المنصب منذ عام 2020.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور محمود محيي الدين بيانا، أكد فيه: "تشرفت بخدمة الدول الأعضاء في المجموعة على مدار دورتين متتاليتين منذ عام 2020 حتى عام 2024، وأنوه بالتعاون المكثف مع محافظي المجموعة لدى صندوق النقد الدولي من الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل المساندة لهم، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وتطورات ومربكات كبرى على الصعيدين العالمي والإقليمي".

وواصل: "أتطلع للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية من خلال عملي كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة".