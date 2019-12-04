«استخبارات النواب الأمريكي»: ترامب أضر بالأمن القومي

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نشرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، تقريرها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب لاتهامه بالتقصير، والذي أكد أن ترامب أضر بالأمن القومي وقام بترهيب شهود فعليين ومستقبليين.

ويجرى مجلس النواب الأمريكي تحقيقا بالتقصير بحق ترامب على خلفية اتصال هاتفي اجراه ترامب مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب فيه باجراء تدقيق في انشطة نجل بايدن في أوكرانيا.

يشار إلى «بايدن» يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الامريكية العام المقبل امام ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير القول إن التحقيق "كشف عن جهود استمرت عدة أشهر من جانب ترامب لاستخدام سلطات مكتبه لطلب التدخل الأجنبي لمصلحته في انتخابات الرئاسة 2020 ".

وأوضح التقرير أن "باستخدام سلطة مكتب الرئيس وممارسة سلطته على الفرع التنفيذي، أمر الرئيس ترامب وقام بتنفيذ حملة لإخفاء سلوكه عن الشعب وإحباط وعرقلة تحقيق المساءلة الذي يجريه مجلس النواب".

وفي لندن، قال ترامب إنه يرغب في أن يدلى مسؤولو إدارته بشهادتهم في تحقيق المساءلة، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ، ولكن خلال محاكمة في مجلس الشيوخ فقط.

وصرح ترامب للصحفيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن "أريدهم أن يدلوا بشهاداتهم في مجلس الشيوخ".

وكان ترامب قد رفض من قبل السماح لمسوؤلي إدارته بالإدلاء بشهاداتهم في التحقيق الذي تجريه لجان مجلس النواب.