الاحتلال: لا توجد معلومات أكيدة عن قتل قادة من حماس في الهجوم على خان يونس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنّه لا توجد معلومات أكيدة عن قتل قادة من حركة حماس خلال الهجمات على مدينة خانيونس (جنوبي القطاع).

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنّه سيتم إبلاغ وسائل الإعلام حال قتل أي قائد في حركة حماس، على حد تعبيره.

ودعا المتحدث العسكري الإسرائيلي، وسائل الإعلام لعدم التطرق إلى أي معلومات يجري تداولها بخصوص استهداف أي من قادة حماس، مطالبا بترك الأمر لما يتم إعلانه رسميا.

وأشار إلى أنّه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي (بشأن التهدئة في قطاع غزة).

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.