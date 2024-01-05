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طالب كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي برئاسة حسين لبيب ضرورة عودة طارق حامد للفريق في الفترة المقبلة.

وصرح درويش في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك:" أتمنى عودة طارق حامد للفريق عودته للزمالك ستكون موازية لصفقة انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن".

أضاف:" عودة طارق حامد للزمالك ضرورية كونه لاعب قائد قادر على بث روح الانتصار في نفوس زملائه بالأوقات الصعبة وهو نفس ما كان يقوم به التوأم".

أكمل:" أتفهم غضب جماهير الزمالك من تأخر حل الأزمات التي يعاني منها النادي أبرزها مشكلة إيقاف القيد، ولكن يجب مساندة ودعم المجلس الحالي ومنحهم مزيد من الوقت لإنهاء أزمات الديون المتراكمة.

أتم:" هناك حلم قديم لي شخصيًا وهو تنفيذ مشروع فرع 6 أكتوبر والمجلس الحالي بدأ خطوات تنفيذه وهذا سيساعد في تحقيق أرباح كبيرة وجلب ملايين للنادي".