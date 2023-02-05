تايوان: 22 ألفا و991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايوان، اليوم الأحد، 22 ألفا و991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 73 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت تايبيه الجديدة، اليوم الأحد، أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بواقع 4358 حالة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه".

كما أعلنت تايوان، أنه تم حتى الآن تسجيل 9 ملايين و668 ألفا و845 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل عام 2020، بما في ذلك 50 ألفا و60 حالة تم تصنيفها على أنها وافدة من الخارج.

ومع حالات الوفاة البالغ عددها 73 التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد، ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في تايوان إلى 16 ألفا و687 حالة.