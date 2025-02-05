وزير العمل: 2025 سيكون عاما فاصلا في انخفاض نسبة البطالة

قال محمد جبران وزير العمل، إنَّ 2025 سيكون عامًا فاصلًا في انخفاض نسبة البطالة، حيث تبلغ النسبة المستهدفة 5.5%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنَّ الوزارة تعمل على مسارين أحدهما العمالة في الخارج، لا سيما أن العامل المصري مطلوب بشكل كبير.

وفيما أكد أن هناك تحديات كبيرة يتم العمل عليها، فقد أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توفير فرص عمل في أوروبا لتغطية الطلب على العامل المصري.

ونوه بأنه سيتم توفير مراكز التدريب التي تستهدف منح العمال جرعات تدريبية من أجل التشغيل، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان غدًا عن 1500 وظيفة تدريب في أحد المراكز التابعة للوزارة للتشغيل في إيطاليا.

وأكد أن الوزارة لا تغفل الجانب الداخلي، حيث يتم العمل على توفير فرص عمل، ضاربًا المثل بمشروع الضبعة الذي جرى توفير أكثر من تسعة آلاف وظيفة له.

وشدد على أن المشروعات القومية بجانب توفيرها فرص عمل، فقد ساهمت في زيادة الخبرة والكفاءة للعامل المصري، ما حظي بانبهار الخبراء الأجانب أثناء إجراء اختبارات تشغيل لعمالة مصرية في الخارج.